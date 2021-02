Paraense treina nos Estados Unidos para seletiva nacional de Triathlon

O triatleta paraense Danilo Pimentel está na cidade de Boulder, no Colorado, Estados Unidos, treinando para participar da seletiva em busca de vaga na equipe do Team Realy do Brasil.

A seletiva interna será no dia 10 de abril no Rio de Janeiro e visa definir dois triatletas para compor a equipe nacional para participar todas provas que poderão acontecer e, sobretudo da Team Realy, seletiva olímpica, marcada para o mês de maio ou junho.

Danilo é ainda triatleta militar da Força Aérea Brasileira [FAB] e foi campeão mundial dos Jogos Militares de 2015, realizado na Coreia.

No mesmo ano participou, pela seleção brasileira, do Pan-Americano de Toronto, no Canadá.

No ano de 2017 foi o melhor brasileiro no ranking WTS e ITU Point List.

Ele competiria no dia 13 de março, em prova pelo ranking brasileiro, mas foi cancelada. “Estou somente treinando e participando de provas do nacional americano US”, contou em contato com O Liberal.

Danilo tem o patrocínio do Banco da Amazônia é vinculado ao Origin Perfomance [ITU Triathlon Training Group], de Colorado [USA]..