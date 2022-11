Paraense Thiego Marques conquista prata no Campeonato Mundial de Judô Paralímpico em Baku

O paraense Thiego Marques garantiu mais uma medalha para o currículo. Na última terça-feira (8), o paratleta conquistou a prata na categoria até 60 kg para atletas J2 (baixa visão) no Campeonato Mundial de Judô Paralímpico, em Baku, no Azerbaijão. Apesar do tropeço na final, o judoca ficou feliz com o resultado.

“A competição foi incrível. Foi uma medalha de prata com gostinho de ouro. Reflete diversos dias de treinamentos, de dias abdicando de família e de diversas coisas que o atleta tem que fazer. [O resultado] reflete todo o nosso trabalho ao longo deste ano. É a competição mais importante do ciclo, antes das Paralimpíadas de Paris”, declarou Thiego.

Na primeira luta, o praraense superou o argelino Ishak Ouldkouider, número quatro do mundo. Já na semifinal, Thiego aplicou um ippon em Nukri Migrijanasvili, da Geórgia, e avançou para a final. No entanto, no último combate, ele acabou sofrendo o wasari do ucraniano Davyd Khorava e ficou com a prata.

Thiego perdeu na final para ucraniano (Divulgação / IBSA)

Com o resultado, Thiego se mantém na liderança do ranking mundial da sua categoria e se aproxima cada vez mais da tão sonhada vaga nas Paralimpíadas de Paris 2024.

Nesta temporada, o paraense já conquistou cinco medalhas, sendo uma de ouro, três de prata e uma de bronze, em torneios organizados pela Federação Internacional dos Desportos para Cegos (IBSA, sigla em inglês). Agora, a próxima disputa será o Pan-Americano do Canadá, que ocorre no mês de dezembro.

A paraense Larissa Oliveira, da categoria até 57 kg (J1) também participou da competição, mas parou na repescagem. O mundial termina nesta quinta-feira (10), com as disputas por equipes.