Paraense participa do Shoot Brasil no Rio de Janeiro

Na busca de recuperação no octógono, a paraense Rayanne Amanda, 25 anos, tem mais um desafio de luta. No próximo domingo (13) ela participa do Shooto Brasil 106 no Rio de Janeiro. Rayanne encara a amapaense Maiara Amanajás na categoria peso palha [52 kg].

A lutadora esteve no Shooto 101 e acabou derrotada por Edna Oliveira por decisão unânime.

Com um cartel geral de cinco vitórias e quatro derrotas, Rayanne se preparou para superar sua oponente.

“Treinei bastante e com muito foco. Apesar da pandemia, não parei de treinar. Estou empenhada para dar o máximo na luta. Será um grande combate e tenho certeza representar bem meu Estado e também aqueles que acompanham e torcem pelo meu trabalho”, relatou. Rayanne que faz parte da equipe da academia Marajó Brothers treina com seu genitor Marcelo sob a supervisão dos irmãos Iuri e Ildemar Marajó.

A lutadora viajou para o Rio de Janeiro com apoio da Seel [Secretaria de Esporte e Lazer do Estado]. Ela participa da pesagem que acontece neste sábado (12).

O evento Shooto apresenta um mix de artes marciais em campeonatos de luta com regras, comandado pela Shooto Association e pela International Shooto Commission.

O programa aponta 13 lutas eletrizantes, duas disputas de cinturão, a partir das 20h. O evento tem transmissão ao vivo pelo canal Combate.