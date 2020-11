Paraense impõe nocaute técnico e conquista cinturão no Action Fight Championship

Os lutadores paraenses Samuel Paiva e Tainá Santos, da equipe do Instituto Black Diamond, participaram do Action Fight Championship realizado na cidade de Fortaleza – CE.

Os atletas disputaram o cinturão nas categorias 66 kg peso pena masculino e 57 kg peso mosca feminino, respectivamente.

Samuel Paiva conseguiu a vitória no primeiro round sobre Mão de Pedra, do Ceará, com um nocaute aos 2min e 36 segundos.

Tainá não conseguiu vencer sua oponente Yasmin Lucindo, no entanto, saiu com uma experiência muito boa na sua estreia no MMA diante de uma lutadora com um cartel de 12 combates.

Considerado um dos melhores eventos de MMA do Norte Nordeste, o Action Fight Championship teve em sua 16 edição onze lutas divididas em 4 tipos de modalidades: Sanda ( luta de origem chinesa do kung fu), Kickboxing, Submission e MMA.

O Action Fight Championship foi realizado de portas fechadas, mas todas foram transmitidas ‘ao vivo’ pelo sistema de ‘Pay-Per-View para toda América Latina.