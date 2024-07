Paraense Glenda Cruz é convocada para a seleção feminina de basquete

A CBB (Confederação Brasileira de Basquete) divulgou na última terça-feira (23) a lista de convocadas da seleção feminina para o Qualificatório do Pré-Mundial, que ocorre em Ruanda, no continente africano, entre os dias 19 a 25 de agosto. Entre as selecionadas está a paraense Glenda Cruz, que disputou a liga nacional com o Blumenau.

Glenda atua como ala e brilhou nesta temporada com o Blumenau na Liga de Basquete Feminino (LBF). A paraense é natural de Soure, do Marajó, e já disputou cinco temporadas na elite da modalidade no Brasil.

Com o fim da temporada da LBF, por meio das redes sociais, Glenda divulgou que irá jogar em Portugal, na equipe Galitos Basquetebol.

Além do qualificatório para o Pré-Mundial, Glenda também vai estar na equipe que disputa o Sul-Americano, que será realizado em Santiago, no Chile.

Vale destacar que a seleção feminina de basquete está em processo de reformulação. Após não conseguir se classificar para as Olimpíadas de Paris, novos integrantes técnicos chegaram ao time. O treinador José Neto deixou o cargo por questões pessoais e a técnica Bruna Rodrigues, que estava no Blumenau, vai comandar a equipe nas competições.

Além disso, a seleção terá a experiente Pokey Chatman, General Manager da WNBA, como conselheira técnica nas competições. Ao todo, 17 jogadoras foram convocadas e todas devem se apresentar até o dia 1ª de agosto em Blumenau. Apenas 12 vão viajar com a delegação para Ruanda, com isso, a primeira fase do treinamento será de definição para a treinadora Bruna Rodrigues.

Confira a lista de convocadas da seleção feminina de basquete

Maria Albiero - Ituano

Carina Martins - Sampaio

Alana Gonçalo - Sampaio

Micaela Duarte - Corinthians/Esperia

Gabriela Soares - SESI Araraquara

Leila Zabani - Ituano

Emanuelly Oliveira - SESI Araraquara

Thayná Silva - Sodiê Mesquita

Vanessa Sassá - Sampaio

Gabriela Guimarães - Ituano

Vitória Marcelino - SESI Araraquara

Aline Moura - SESI Araraquara

Monique Teresa - Ituano

Letícia Josefino - SESI Araraquara

Alexia Dagba - SESI Araraquara

Glenda Cruz - Blumenau

Letícia Gomes - Ituano