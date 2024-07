CBB divulga convocação da seleção masculina de basquete para as Olimpíadas de Paris; confira a lista

A seleção masculina de basquete já tem o time definido para as Olimpíadas de Paris, que começam na próxima sexta-feira (26). Nesta terça-feira (23), a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou a lista dos 12 atletas selecionados para disputar os Jogos Olímpicos.

O time é baseado no grupo que conquistou a vaga para Paris no Pré-Olímpico em Riga, na Letônia. A novidade é que Yago e Raulzinho, que haviam ficado de fora da disputa por conta de lesão, já estão recuperados e vão defender o Brasil nas Olimpíadas.

No fim, com o retorno dos dois atletas, Alexey e Elinho tiveram que ser cortados pelo técnico Aleksandar Petrovic. Assim, o treinador agradeceu o esforço e contribuição dos jogadores.

"Quero agradecer ao Alexey e ao Elinho pelo profissionalismo e pelos treinos em Zagreb. Sem eles, seria muito difícil ter a qualidade de treinos que tivemos aqui. Estamos prontos para as Olimpíadas e muito focados para o que está por vir", disse o treinador.

Na lista final, o Brasil terá a presença do veterano Marcelo Huertas, peça importante para a seleção. Guilherme Santos, do Golden State Warriors, também estará no grupo de Paris.

Antes do início dos Jogos, a seleção ainda tem um amistoso contra o Canadá, que será de portões fechados. A estreia brasileira na modalidade ocorre no sábado (27), contra a França. Dia 30, a equipe encara a Alemanha e no fechamento da primeira fase, vai enfrentar o Japão, no dia 2 de agosto.

Confira a lista dos convocados para Paris-2024

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Yago Mateus - Estrela Vermelha-SRB

Raul Neto - Free Agent

George de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Free Agent

Léo Meindl - Tokyo-JPN

Guilherme Santos - Golden State Warriors -EUA

Didi Louzada - Free Agent

Bruno Caboclo - Partizan Belgrado-SRB

João Marcelo “Mãozinha” - Free Agent

Lucas Dias - SESI Franca

Cristiano Felício - Sendai 89ers-JPN