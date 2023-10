Paraense é convocado para a Seleção Brasileira sub-21 de futsal; vídeo

O jogador paraense Thiaguinho, atualmente no futsal do Corinthians, foi convocado para a Seleção Brasileira da categoria sub-21. O atleta comemorou o chamado nas redes sociais e recebeu o apoio de amigos e familiares.

"Deus de maravilhas, Ele espera e age de forma maravilhosa, de forma que nós jamais esperamos. Segunda convocação do ano, agora pra seleção brasileira sub 21. Gratidão por todas as coisas que vem fazendo em minha vida, Papai do céu! Toda honra e toda glória a ti, meu Deus", festejou.

Assista ao vídeo:

VEJA MAIS