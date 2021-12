Paraense é convocada para Seleção Feminina de Futsal em Sorocaba

A jogadora paraense de futsal Lívia Andrade foi convocada para uma semana de treinamentos com a Seleção Brasileira de Futsal. As atividades, que começaram na quarta-feira (15) e vão até a segunda (20), ocorrem nas dependências do clube Magnus Futsal, em Sorocaba-SP. A atleta atua como pivô na equipe do Leoas da Serra-SC.

Em entrevista exclusiva à equipe de OLiberal.com, Livia contou que se sentiu surpresa com a convocação, pois no ano de 2021 não teve calendário nacional da modalidade. Vale ressaltar que o futsal agora está sob os comandos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Lá no Leoas da Serra nós tínhamos dois, três campeonatos que estavam rolando ao mesmo tempo. Achamos que não ia ter convocação. Quando falaram que iria ter, rolou uma expectativa. Eu esperei ser convocada em outros momentos, mas agora fui pega de surpresa. Fiquei muito feliz, pois sempre foi um sonho chegar na Seleção”, contou.

As atividades são comandadas pelo técnico Wilson Sabóia. Lá em Sorocaba, serão realizados treinos físicos, tático e técnicos – com e sem bola. Para o técnico Wilson, a nova parceria com CBF é motivo de motivação para suas atletas.

“Tudo é novo para a gente, um trabalho que a gente vinha fazendo há cinco anos, com muita competência, uma comissão técnica de altíssimo nível. Mas quando você agrega essa competência à CBF, que é uma entidade muito séria, isso traz responsabilidades, uma preocupação de fazer um bom trabalho, coisa que iremos, sim, fazer”, exaltou o técnico, em entrevista ao site da CBF, antes de falar da importância de uma janela de convocação composta apenas por treinos.

Além de Livia, outras 13 atletas também foram convocadas para Seleção Brasileira Feminina de Futsal. Confira lista:

GOLEIRAS

Missiara - Barateiro

Bianca - Stein Cascavel

FIXAS

Camila - Stein Cascavel

Jéssica - ADTB

Luana - Cianorte

ALAS

Amandinha - Leoas da Serra

Lediane - Leoas da Serra

Isabelle - Barateiro

Vanessa - Taboão da Serra

Luana - Taboão da Serra

Micheli - Stein Cascavel

PIVÔS

Susana - Taboão da Serra

Lívia - Leoas da Serra

Flávia - SUMOV