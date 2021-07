Pará é destaque em competição de Karate on-line

A equipe paraense Associação Teixeira de Artes Marciais de Benevides (ATAM) ficou em segundo lugar no quadro de medalhas da Copa Atam de Karate On-line, realizada no último domingo (11). A competição reuniu atletas de vários estados e países.

Ao todo, foram 331 atletas inscritos, 66 entidades participantes, 15 estados brasileiros e 7 países convidados. A equipe venezuelana Yeferson Beltran ficou em primeiro lugar com 20 medalhas, seguida pela equipe paraense com 11 e pelo time Guerra, também da Venezuela, com 11 pódios.

A equipe ATAM ganhou cinco medalhas de ouro, três de prata e três de bronze. Antônio Silva, Caio Ribeiro, Oliverrah Barbosa, Tulia Monteiro e Jaderson Gomes conquistaram medalha de ouro na competição.

O Pará também foi representado pelo time Markus Dias, que ficou com duas de ouro e uma de bronze, e o grupo Clã, que conquistou um pódio de ouro.

“O Karate do Pará está de parabéns. Realizamos esse evento grandioso com o objetivo de movimentar os atletas em meio a pandemia, e unir os atletas das diversas partes do mundo'', diz o professor Daniel Lobato, idealizador do evento.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)