Papa Francisco se reúne com atletas da NBA para discutir questões sociais

O Papa Francisco vai se reunir no Vaticano, nesta segunda-feira, com uma comitiva formada por jogadores da NBA, são eles: Marco Belinelli, do San Antonio Spurs; Sterling Brown e Kyle Korver, do Milwaukee Bucks; Jonathan Isaac, do Orlando Magic; e Anthony Tolliver, do Memphis Grizzlies. As informações são da "ESPN".

Ainda segundo a 'ESPN', um intermediador do Papa entrou em contato com a associação de jogadores para entender no que o pontífice pode ajudar em pautas sociais como racismo e desigualdade econômica. Francisco quer saber os planos dos atletas para essas pautas no futuro.

Os jogadores aceitaram de imediato e encaixaram uma viagem de emergência para reunião. Os treinamentos da NBA retornam no dia 1º de dezembro e a viagem emergencial se deu para não atrapalhar a preparação para a próxima temporada da NBA.