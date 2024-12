Paixão pelo karatê transforma paraense no principal representante do estilo Shito-Ryu no Pará

O karatê é uma arte marcial de origem japonesa, diversa, com vários estilos, particularidades, técnicas e filosofias, que impactam diretamente no estilo de vida dos apaixonados pelo esporte. No Pará, o atleta e treinador Raphael Macedo, de 33 anos, é um grande admirador da arte marcial e, por isso, há mais de 20 anos se especializa na luta oriental, sendo hoje o principal representante do estilo Shito-Ryu da escola Inoue-Ha da região e um dos principais no Brasil.

"Os estilos de karatê são os mais diversos. Até 2010, eu só conhecia o estilo tradicional na nossa região, que é o Shotokan. Vendo competições internacionais, simpatizei muito com atletas de outros estilos e fui buscar isso", detalhou.

O Shito-Ryu é caracterizado pela variedade de técnicas de ataque e defesa, utilizando tanto movimentos rápidos e duros quanto suaves e circulares. Raphael descobriu o estilo por volta de 2010 e precisou ir para Florianópolis para se especializar na modalidade. Atualmente, além de atleta, o paraense é graduado como 3º Dan e difunde a arte marcial, ministrando aulas e sendo um formador de novos esportistas.

Paraense é graduado 3ª Dan (Arquivo pessoal)

A relação com o esporte começou quando ele tinha apenas cinco anos. Inicialmente, o karatê foi uma maneira de Raphael praticar um esporte e aprender a se defender. Contudo, à medida que crescia, a curiosidade e a paixão pela modalidade foram aumentando.

No início, Raphael começou com o tradicional Shotokan e chegou a treinar na academia Machida, uma das mais tradicionais do estado. O paraense disputou várias competições, conquistando títulos no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro e em Copas regionais. Este ano, o karateca pôs fim a um hiato de 10 anos sem competir e atuando apenas como técnico, e foi campeão paraense na categoria Master Kata.

Transformação

A paixão pelo esporte faz o atleta superar desafios. Ser esportista não é só glamour, especialmente para aqueles que praticam modalidades olímpicas ou amadoras. Os ensinamentos adquiridos com o karatê foram a motivação para que ele mudasse de carreira, deixando a formação em arquitetura de lado para se tornar fotógrafo e construir uma nova carreira.

"O karatê me ensinou a observar o mundo de forma mais detalhista. Atenção, disciplina, foco, determinação. Fui muito determinado nas coisas que busquei. Imagina, eu era arquiteto, formado, atuante, pós-graduado, mas percebi que não estava sendo tão bom para mim e decidi seguir para outra área. Tive um foco muito grande para essa transição e consegui explodir nela", destacou o paraense.

Raphael também é pai e se divide entre todas as funções para conseguir dar conta de tudo. Hoje, com as competições reduzidas e por estar na categoria master, a rotina é mais adaptável, no entanto, ainda é um desafio conciliar tudo e se manter ativo.

"É muito difícil. Hoje, por estar em uma categoria master, é um pouco mais tranquilo se dividir. É complicado porque, para treinar, é necessário treinar bastante, então procuro ser bem disciplinado e assíduo com o treino. Metade do meu dia é em casa, cuidando do meu filho, das coisas, e a outra parte eu me divido entre edição [de vídeos] e treinamentos", relatou.

Raphael ressaltou que não quis a luta como profissão, mas sim como uma paixão. Mesmo não sendo tão presente em competições nos últimos anos, ele se orgulha de formar novos atletas que têm se destacado no cenário regional e de representar um estilo de que tanto gosta.

"Eu não levei a luta como profissão. Hoje, dar aulas de karatê é uma grande paixão, é um trabalho, mas não o principal. Fico feliz de estar aqui, porque, querendo ou não, é uma representatividade muito grande. O karatê no estado é muito forte, mas ainda é um pouco desconhecido o universo de outros estilos", destacou.

Para a próxima temporada, Raphael pensa em ser mais presente nas competições. Em 2025, ele será pai novamente e precisará reorganizar sua rotina, mas as projeções e expectativas para o futuro são animadoras.

"No próximo ano, a intenção é me dedicar a todas as competições possíveis, principalmente aqui na nossa cidade. Como estou indo para o meu segundo filho, não sei se conseguirei viajar para um campeonato nacional, mas meu objetivo principal é ser campeão brasileiro por estilo", concluiu Raphael Macedo.