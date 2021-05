Novo game da Fórmula 1 ganha Ayrton Senna, Schumacher e outros pilotos históricos

O jogo "F1 2021" ganhou novos pilotos na "Edição Deluxe". O jogo, que será lançado em 16 de junho, contará com sete pilotos históricos para serem utilizados na equipe no modo "My Team". Entre os atletas, estão os brasileiros Ayrton Senna e Felipe Massa, além do alemão Michael Schumacher e de outros três campeões mundiais.

Os dois pilotos com maiores "Rating" (média dos atributos) são Ayrton Senna e Michael Shumacher, com 94 pontos cada e um salário no jogo de 12 e 13 milhões, respectivamente. Depois deles está o tetracampeão mundial Alain Prost, com 93 pontos, seguido do britânico Jason Button, com 90, e Nico Rosberg, com 89.

Os únicos não campeões mundiais a serem incluídos neste pacote são o piloto britânico David Culthard, com 87 pontos de "rating", e Felipe Massa, com 86 pontos. Os dois foram vice-campeões nas temporadas de 2001 e 2009, respectivamente.

Veja abaixo a publicação original da Fórmula 1 e confira todos os atributos.

Além destes pilotos históricos, todos os corredores da Fórmula 1 e da Fórmula 2 estarão disponíveis no videogame que será lançado ainda neste ano. A capa do jogo terá os pilotos Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc. Para garantir os atletas deste pacote, é necessário comprar a versão "Deluxe" do game, que está na pré-venda.