No último evento do UFC em 2020, lutadores paraenses vivem emoções diferentes

A temporada 2020 do UFC chegou ao fim no último sábado (19), em Las Vegas, com sentimentos diferentes para dois paraenses que entraram no octógono. O meio-médio Michel Pereira, o Paraense Voador, derrotou o norte-americano Khaos Williams no card principal. Já no card preliminar, Antonio Arroyo foi derrotado pelo também norte-americano Deron Winn, na categoria peso-casado.

Michel Pereira

A luta de Michel Pereira e Khaos Williams era uma das mais esperadas da noite. E o paraense de Marabá, sudeste do Estado, não decepcionou. Com um estilo mais conservador que o normal, o Paraense Voador conseguiu atacar mais o adversário e derrotou por decisão unânime dos juízes. Esta é a segunda vitória consecutiva do lutador.

Antônio Arroyo

Já Antonio Arroyo não teve o mesmo sucesso, depois de ser constantemente derrubado pelo adversário. Em busca de sua primeira vitória no UFC, após estrear com derrota, o lutador natural de Soure perdeu para Deron Winn, também por decisão dos juízes.