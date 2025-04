No UFC, paraense Melk Costa enfrenta norte-americano em maio, diz site

Embalado por três vitórias seguidas no UFC, o paraense Melkquizael Costa deve voltar ao octógono em maio. Conforme informações do site especializado Ag.Fight, Melk, como é conhecido, vai enfrentar o estadunidense Julian Erosa no UFC Vegas 106. O combate será no peso-pena (até 66kg).

A luta ainda não foi confirmada oficialmente pelo UFC, mas, nas redes sociais, Melk compartilhou a notícia. Este será o terceiro combate do paraense no ano.

Natural de Porto de Moz, interior do Pará, o atleta vive seu melhor momento no Ultimate. Há cerca de um mês, o lutador venceu Christian Rodriguez no UFC México por decisão unânime.

VEJA MAIS

Além disso, em fevereiro deste ano, Melk já havia vencido Andre Fialho por finalização e superado Nuerdanbieke Shayilan, também por finalização, em junho de 2024. Com isso, o paraense emplacou três vitórias consecutivas na organização.

Ao todo, são seis lutas no UFC, com quatro vitórias e apenas duas derrotas. Na carreira, são 23 triunfos e sete reveses.

O adversário, Julian Erosa, tem 35 anos e é bastante conhecido no mundo do MMA. O lutador está no Ultimate desde 2018, teve uma sequência de resultados ruins até voltar a vencer em 2020. Agora, assim como o paraense, o norte-americano vive uma boa fase na organização, com três triunfos seguidos.

Na carreira, Erosa tem 30 vitórias e 11 derrotas. O atleta é especialista em finalização, mas também possui alto poder de nocaute.

O combate é muito importante para as pretensões de ambos os atletas dentro do UFC. Melk busca mais uma vitória para se consolidar na organização e entrar no ranking da categoria.

O UFC Vegas 106 ainda não teve o card confirmado, mas o evento deve contar com outros brasileiros, como Luana Pinheiro, Thiago Moisés e Denise Gomes.