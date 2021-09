Neymar comemora tricampeonato mundial de Gabriel Medina: 'Você é um guerreiro'

Camisa 10 da Seleção Brasileira, Neymar foi às redes sociais para comemorar o tricampeonato mundial de Gabriel Medina. O surfista bateu o compatriota Filipe Toledo na decisão da WSL Finals e garantiu mais um título para a conta. O campeão olímpico no surfe, Ítalo Ferreira, também celebrou a conquista de Medina na web.

- Parabéns irmão, você é um guerreiro! Orgulho de ti! - celebrou Neymar em seus Stories do Instagram.

- Realmente, foi um campeonato muito irado e bem diferente do que a gente está acostumado a competir mas "amarradão" pelo Gabriel que venceu. Triste por um lado também pelo Filipe, era seu primeiro título, estava ali na disputa e tinha grandes chances. Mas também se colocar as duas histórias na balança, dou um troféu para cada um dos caras - contou Ítalo Ferreira em seus Stories do Instagram.

- Realmente o Gabriel teve que se superar esse ano, teve muitos problemas e que poderiam ter feito ele desistir. Mas o moleque conseguiu manter a cabeça no lugar e firme no objetivo. Espero que o Filipe também consiga manter essa cabeça, essa positividade, está surfando muito! A gente vai puxando um ao outro e vamos evoluindo todo mundo junto - concluiu o campeão olímpico.