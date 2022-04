Nets x Cavaliers: veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo desta sexta-feira (08/04)

A bola laranja vai subir para Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers às 20h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (08/04), pela rodada regular da NBA. O duelo ocorrerá no Barclays Center, em Nova York, nos Estados Unidos. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers ao vivo?

A partida Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers pode ser assistida ao vivo no canal de streaming NBA League Pass, às 20h30 (horário de Brasília).

Como Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers chegam para o jogo?

Os Nets estão na oitava colocação do Leste, já garantidos no play-in, com 42 vitórias e 38 derrotas. Já os Cavaliers estão uma posição acima, com 43 vitórias e 37 derrotas, e também não têm mais chances diretas de playoffs. Assim, os dois times brigam por posições dentro da zona de play-in. Esta será a quarta partida entre as duas franquias nesta temporada 2021/22, com duas vitórias de Brooklyn e uma de Cleveland.

Ficha técnica

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

National Basketball Association

Local: Barclays Center, em Nova York

Data/Horário: 08 de abril de 2022, às 20h30 (horário de Brasília)

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)