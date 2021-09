Neste fim de semana, Tucuruí recebe um dos principais nomes do tênis de praia do Brasil

Um dos maiores nomes do tênis de praia do Brasil estará presente em um evento em Tucuruí, sudeste do Pará No próximo final de semana, entre os dias 17 e 19 deste mês, Ralf Abreu ministra uma clínica de beach tennis. Com turmas crianças, iniciantes, intermediário e avançado, o trabalho será personalizado, focado em ensinar as técnicas para cada grupo de alunos.

De acordo com uma das organizadoras do evento, Ana Portela, o esporte já reúne mais de 200 praticantes na cidade de Tucuruí. “Quem vem a trabalho, está trazendo raquetes para praticar o esporte, que é uma das modalidade que mais cresce na região. Com a clínica, esperamos atrair mais adeptos”, disse Ana Portela.

Ralf Abreu chegou a alcançar a oitava colocação no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF), em 2017. Foi campeão Pan-Americano em 2016 e vice-campeão mundial em 2017. Assim, ele se tornou um dos principais nomes da modalidade no país.

“Para a galera mais avançada, eu vou está trabalhando um módulo de clínica que chama risco versus segurança, que é uma parte mais tática do jogo. Então, eu acho que vai ser bem válido para todo mundo, principalmente para a turma que está jogando há mais tempo. Eu estou bem animado e (nesta semana) eu estou com vocês”, declarou Ralf Abreu

A clínica de beach tennis ocorre a partir da sexta-feira (17) e vai até o domingo (19). Para inscrições e mais informações (94) 9 8159-3653