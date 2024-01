NBA: torcedor é expulso de partida a pedido de Doncic, jogador do Dallas Mavericks

Um torcedor passou dos limites e foi expulso da partida entre Dallas Mavericks e Phoenix Suns, na NBA, na última quarta-feira (24). O pedido de expulsão do torcedor partiu do astro do Phoenix, Luka Doncic, que se irritou com provocações do torcedor.

“Luka, você está cansado! Vá para uma esteira”, teria dito o torcedor.

O jogador, então, foi até a segurança do estádio e pediu a retirada do torcedor inconveniente. Após a partida, Doncic ainda discutiu com um repórter sobre o ocorrido, e afirmou que o homem já estava o xingando desde o primeiro tempo de jogo.

“Ele estava me xingando durante todo o primeiro tempo do jogo. Eu não gosto de expulsar torcedores, eles pagam pelos bilhetes. Mas eu tive o suficiente”, disse o jogador.

Sem o torcedor provocando em quadra, Doncic não conseguiu evitar a derrota do Mavericks, que perdeu para o Suns por 132 a 109. O armador ainda chegou a marcar 34 pontos, oito rebotes e nove assistências.