Narrador Rômulo Mendonça anuncia saída da ESPN; veja mais

Rômulo Mendonça, narrador da ESPN, anunciou nesta terça-feira (17) que não fará mais parte dos quadros da empresa e do grupo Disney. Através de um comunicado do Instagram, ele explicou as razões que o levaram a romper com a empresa. Segundo ele, o contrato chegou ao fim em dezembro de 2022 e a opção foi seguir carreira em outros lugares.

Na internet, Rômulo publicou a seguinte mensagem:

“Saudações fãs de esporte! Assim sempre iniciei as transmissões desde fevereiro de 2011. Que honra! Agradeço a ESPN por toda liberdade de criação que tive durante todo esse período e que me permitiu acertar, errar, recomeçar, ousar e realizar sonhos. Diante do fim do contrato no último dia 31 de dezembro, analisei junto com minha família as possibilidades e propostas que surgiram tanto de sequência quanto de saída. A decisão tomada foi de seguir um novo caminho, novos desafios, novas oportunidades e experiências. O ciclo que encerro na ESPN ficará para sempre de pantufas em meu coração! Guardo belas lembranças. Muito obrigado.”

Rômulo foi a voz da ESPN em várias modalidades esportivas e narrou partidas da MLB e NFL, ganhando maior destaque como narrador principal da NBA. Nasceu aí bordões de sucesso como "Aqui não, queridinha", "Por que você me deixa tão solto?", e apelidos como "Papai Lebrão" para o jogador de basquete LeBron James, e "Brinquedo assassino" para Stephen Curry. De acordo com informações do UOL, o narrador teria recebido propostas para trabalhar na Amazon Prime Vídeo, que atualmente transmite os jogos da NBA no streaming.