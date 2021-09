Nadador paraense é medalhista nas Paralímpiadas Universitárias, em São Paulo

O paratleta Edie Helion, natural de Marituba, conquistou duas medalhas de prata nas Paralimpíadas Universitárias de 2021, em São Paulo, entre os dias 16 e 19 deste mês. O paraense, que compete na categoria S9, amputação abaixo do cotovelo, ficou em segundo lugar nos 100m borboletas e nos 50m livre.

“Foi uma experiência maravilhosa ver atletas parecidos comigo em um ambiente de alto rendimento, em uma das melhores piscinas da América Latina, com histórias fascinantes de pessoas que já nasceram assim como eu, ou que sofreram algum acidente”, relatou Edie Helion.

Edie Helion tem 21 anos e é estudante de medicina na Universidade Federal do Pará (UFPA). Começou a praticar natação por conta de uma lordose lombar, que é um desvio anterior da coluna, assim, o médico indicou o esporte como forma de tratamento. Desde de 2017 o estudante participa de comepetições, no início, por falta de torneios paralímpicas no norte, ele participava de disputas convencionais.

“Então, depois da pandemia, decidi ir atrás de competições paralímpicas pelo Brasil. Desse modo, achei o Comitê Paralímpico Brasileiro em São Paulo, onde essa instituição organiza várias competições a nível nacional”, contou o paratleta, que atualmente faz parte do clube de natação do Paysandu, mas que está sem piscina no momento.

Paralimpíadas Universitárias

As Paralimpíadas Universitárias têm como objetivo incentivar a participação de estudantes universitários com deficiência física, visual e intelectual, de instituições públicas e privadas de todo o Brasil, nas atividades esportivas.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)