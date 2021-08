Na vice-liderança, piloto paraense vai em busca da primeira vitória em torneio de automobilismo

O piloto paraense de Parauapeba Vinny Azevedo é Vice-líder da categoria C300 Cup, com 92 pontos, do Mercedes-Benz Challenge. Neste domingo (29), Vinny vai em busca de sua primeira vitória na temporada, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, a partir das 9h15.

“Já foram quatro corridas com quatro pódios de segundo lugar. Acho que está na hora da vitória chegar”, disse o piloto. Para isso, o paraense afirmou que algumas modificações foram feitas no carro e que já sentiu o resultado. Para o dia da corrida, há possibilidade de chuvas, Vinny comentou que nunca correu na chuva com o carro.

“Certamente é uma novidade. Com esse carro da Mercedes-Benz e com os pneus utilizados nesta temporada, eu nunca tive a experiência na chuva. Se for pra chover, prefiro que chova bastante. É melhor que o meio termo entre seco e molhado, que dificulta a escolha de pneus e o acerto do setup”, conta.

Os treinos do MB Challenge ocorrem no sábado, às 8h40 e 12h05, o classificatório é a partir das 16h15. No domingo (29), a corrida um está marcada para às 9h15 e a dois para às 12h.

Classificação Categoria C300 Cup

1º - Witold Ramasauskas, 110 pontos

2º - Vinny Azevedo, 92 pontos

3º - Orlando Maia/Paulo Baldini, 64 pontos

4º - Léo Garcia/Marcelo Ramaciotti, 57 pontos

5º - Marcelo Romani, 52 pontos

6º - M. Giordano/R. Detilio, 45 pontos

7º - Pablo Marçal, 44 pontos

8º - Alexandre Navarro, 40 pontos

9º - Boiko Jr., 39 pontos

10º - Rafael Mascarenhas, 24 pontos

11º - Rafael Maeda, 17 pontos

12º - Flavio Andrade, 14 pontos

13º - Nezio Monteiro, 12 pontos

14º - Khayan Ghazzoui, 12 pontos