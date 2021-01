Na primeira pesagem oficial do UFC em 2021, ex-campeão bate o peso e confirma luta principal

Na manhã desta sexta-feira (15), no horário de Brasília, aconteceu a pesagem para o primeiro card do UFC em 2021. O evento será disputado em Abu Dhabi (EAU), no começo da tarde de sábado (16). Todos os 22 atletas escalados para a edição cumpriram seu papel e venceram a balança. Destaques na luta principal, o ex-campeão Max Holloway bateu 66,2kg, assim como Calvin Kattar. O combate será no peso-pena.

O Brasil será representado por dois atletas, que estarão no card preliminar. Carlos Boi não teve dificuldades para ficar dentro do limite dos pesados e marcou 119,8kg contra 120,2kg de Justin Tafa. Já Vanessa Melo, que falhou no peso em duas oportunidades dentro do UFC, desta vez bateu a marca do peso-galo e registrou 61,7kg. Adversária da “Miss Simpatia”, Sarah Moras também apresentou o mesmo peso na balança.

As encaradas também não tiveram maiores problemas. O destaque ficou com a homenagem do argentino Santiago Ponzinibbio ao compatriota Diego Armando Maradona, um dos maiores jogadores de Futebol da história, que faleceu no fim de 2020.

Vale destacar que as lutas que não valem título, os lutadores podem usar uma libra (454g) de tolerância.

CARD COMPLETO:

UFC Fight Island 7Ilha da Luta, em Abu Dhabi (EAU)Sábado, 16 de janeiro de 2021

Card principal (17h, horário de Brasília)Peso-pena: Max Holloway (66,2kg) x Calvin Kattar (66,2kg)Peso-meio-médio: Carlos Condit (77,6kg) x Matt Brown (77,6kg)Peso-meio-médio: Santiago Ponzinibbio (77,6kg) x Li Jingliang (77,1kg)Peso-médio: Joaquin Buckley (83,9kg) x Alessio Di Chirico (84,4kg)Peso-médio: Punahele Soriano (84,4kg) x Dusko Todorovic (84,4kg)

Card preliminar (14h, horário de Brasília)Peso-médio: Phil Hawes (84,4kg) x Nassourdine Imavov (84,4kg)Peso-galo: Wu Yanan (61,7kg) x Joselyne Edwards (61,2kg)Peso-pesado: Carlos Boi (119,8kg) x Justin Tafa (120,2kg)Peso-meio-médio: David Zawada (77,1kg) x Ramazan Emeev (77,6kg)Peso-galo: Sarah Moras (61,7kg) x Vanessa Melo (61,7kg)Peso-pena: Jacob Kilburn (65,8kg) x Austin Lingo (65,8kg)