Município de Soure recebe etapa regional dos Jogos Abertos do Pará

A sétima etapa regional dos Jogos Abertos do Pará (Joapa) começa nesta quarta-feira (15), em Soure. A competição, que está na sua décima primeira edição, chega ao município da região do Marajó depois de ter começado em Bragança. O torneio terá seis delegações, com cerca de 480 participantes, entre atletas e comissão técnica.

Nesta etapa, disputam o Joapa atletas de Cachoeira do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari e Soure. As regionais são classificatórias para a fase estadual dos jogos.

Os Jogos Abertos do Pará é destinado para atletas maiores de 18 anos e é realizado desde 2005 pelo Governo do Estado. A disputa inicia na quinta-feira (16), com jogos de basquete, handebol, vôlei, tênis de mesa, futebol de areia e futsal.

Até o momento, já foram realizadas as etapas de Bragança (regional Rio Caeté), Paragominas (regional Rio Capim), Canaã dos Carajás (regional Carajás), Moju (Baixo Tocantins), Xinguara (Araguaia) e Altamira (Xingu/Tapajós). Após Soure, restará apenas três: Breves (regional Marajó I), Castanhal (regional Guamá/Guajará) e Santarém (regional Baixo Amazonas).

Abertura do evento será no Ginásio Poliesportivo Abel Figueiredo, em Soure, a partir das 19h.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)