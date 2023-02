Mulheres paraenses poderão treinar Krav Maga em ‘aulão’ gratuito

Ensinar o público feminino conceitos simples de defesa pessoal a partir de métodos eficientes. Esse é o objetivo do Seminário de Krav Maga para Mulheres, um aulão aberto e gratuito que será ministrado em Belém no próximo dia 12 de março, em alusão ao mês da mulher.

Para participar, não é preciso ter preparo físico, conhecimentos ou habilidades com nenhum tipo de arte marcial. Em Belém, o treinamento acontecerá em dois locais: no Centro de Treinamento de Krav Maga do Pará, no bairro de Nazaré; e na academia RH² Fitness, no bairro da Marambaia.

As mulheres interessadas devem se inscrever antecipadamente, as vagas são limitadas. Para fazer o treinamento do CT que fica no bairro de Nazaré a interessada deve entrar em contato através do telefone (91) 99159-9190. E na academia que fica no bairro da Marambaia, através do (91) 99155-2023.



Durante as aulas, as mulheres que participarem irão vivenciar situações como roubo de bolsa, puxão de cabelo, enforcamento, tentativa de estupro e testar diversas possibilidades de defesa utilizando o Krav Maga. Vale mencionar que a técnica trabalha não apenas a parte física, mas também o lado emocional e mental do praticante, para que tenha total controle de suas ações e reações quando precisar se defender de uma ameaça ou violência.

Os benefícios do Krav Maga para mulheres são inúmeros, além de melhorar a condição física, também aumenta a autoestima, a autoconfiança e a capacidade de tomada de decisões em situações de perigo ou violência.

O treinamento de Krav Maga acontece também em outras regiões do Brasil, e em outros países como Argentina, México, Canadá e Portugal. Na América latina, os instrutores habilitados pela Federação Sul Americana de Krav Maga, serão responsáveis por ministrar as aulas. Para este ano, a Federação Sul Americana de Krav Maga espera mais de 10 mil mulheres nos seminários.

“Quando a mulher adquire autoconfiança para vencer o medo, ela fica mais atenta aos sinais, consegue antever a violência e deixa de ser um alvo fácil. O Krav Maga dá a elas essa condição, a partir de treinamentos orientados por profissionais habilitados para isso”, disse Kobi Lichtenstein, presidente da Federação Sul Americana de Krav Maga.

Serviço

SEMINÁRIO DE KRAV MAGA PARA MULHERES

Evento gratuito e com vagas limitadas

Data: 12/03/2023

Horário: 9h

Locais:

- Centro de Treinamento de Krav Maga do Pará (Av. Cmte. Braz de Aguiar, 821, Sobreloja, Nazaré, Belém). Inscrições: (91) 99159-9190.

- Academia RH² Fitness (Av. Rodolfo Chermont, 638, Marambaia, Belém). Inscrições: (91) 99155-2023.