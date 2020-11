Motovelocidade agita o município de Castanhal

A Taça R3 de Motovelocidade TERRANEW Monster Energy será realizada no próximo domingo (6), no município de Castanhal, na Região Metropolitana de Belém. O evento contará com a participação de 12 pilotos, pela categoria 321 Cilindradas.

A competição terá a presença do público, mas reduzido e cumprirá todas as medidas de proteção por conta da covid19. Os interessados podem adquirir os ingressos por meio do site sympla.com.br.

O evento ocorrerá no Kartódromo Bené Maranhense, no domingo (6), em Castanhal, das 8h às 13h.