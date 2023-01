MMA: Paraense, Rayanne Amanda estreia no Invicta nesta quarta-feira (18)

A lutadora Rayanne Amanda entra em ação nesta quarta-feira (18). A paraense estreia contra a canadense Katie Saull, no Invicta FC 51, em Denver (EUA), às 23h. Dona de um cartel com 12 vitórias e seis derrotas, Rayanne chega para o combate após não conseguir um contrato com o UFC, mas deixou uma boa impressão.

Apesar de não ter sido a campeã no Contender Series, a lutadora foi elogiada por Dana White – presidente do UFC – e recebeu inclusive a bolsa de vencedora, mesmo após a derrota na decisão contra Denise Gomes. A luta mudou os rumos de Rayanne, que agora até competirá em uma nova categoria – peso-átomo (até 48,1kg).

Natural de Belém, Rayanne é uma das principais candidatas aos cinturões peso-átomo e palha. A paraense de 27 anos é treinada pelo pai e treinador de jiu-jitsu, Marcelo dos Santos. Ela faz parte da academia Cova dos Leões, em Benevides.

Com o novo contrato, Rayanne se mudou para Houston (EUA), onde passará a viver e continuará em busca de uma oportunidade no UFC.

Atleta de MMA há oito anos, Rayanne chamou a atenção do mundo das lutas em 2018. Na ocasião, a paraense foi campeã do BTC - Toronto após vencer a canadense Lindsay Garbatt, por finalização.

Card do evento Inivicta 51

Peso-galo: Taneisha Tennant x Talita Bernardo

Peso-mosca: Kristina Williams x Ketlen Souza

Peso-galo: Serena DeJesus x Olga Rubin

Peso-galo: Claire Guthrie x Auttumn Norton

Peso-átomo: M. Messer-Belenchia x Lili Ferreira

Peso-átomo: Katie Saull x Rayanne Amanda

Peso-palha: Fatima Kline x Laura Gallardo

Peso-palha: Tanya Nijjar x Sayury Canon