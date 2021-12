MMA: Paraense Igor Siqueira defende cinturão no Azeteca Fight League, no México

O MMA paraense estará representado no Azeteca Fight League, nesta sexta-feira (3), no México, pelo atleta de Moju (PA), Igor Siqueira, de 27 anos. O lutador já venceu pelo mesmo evento em abril deste ano e conquistou o cinturão do evento, dessa vez tenta manter o título no Estado do Pará. Igor venceu também uma competição na Colômbia e faz parte da categoria peso mosca. Dessa vez vai encarar o mexicano Ricardo “Cobra” Hernandez. O paraense espera derrotar Hernandez por nocaute, sem deixar a decisão com os juízes.

“Eu venci na Colômbia, e em Monterrey, contra Jesus Siller. Venci e me tornei campeão, agora, em Aguascalientes, contra o mexicano Ricardo Cobra Hernandez, quero vencer sem deixar nas mãos de juízes, com nocaute ou finalização, e ficar mais próximo dos maiores do mundo. Além de trazer mais uma vitória para minha cidade de Moju, essa é minha expectativa nessa competição”, disse em entrevista à SEEL.

O sonho de Igor é o UFC e para isso a preparação que antes ocorria em Moju e em Ananindeua, dessa vez foi feita no Rio Grande do Norte (RN), para onde mudou-se. O lutador paraense possui um cartel de oito lutas com sete vitórias e uma derrota e terá pela frente um adversário experiente, com quase 20 lutas na carreira. O técnico de Igor, Vinícius Teixeira, falou um pouco da preparação e como o atleta nortista chega para o evento.

“É uma luta muito importante para nós, uma defesa de cinturão nunca é fácil, mas Igor tem treinado com os melhores e está altamente preparado para essa defesa e dar show em todas as áreas que o adversário quiser”, finalizou.