Mestre de artes marciais, policial militar entrelaça carreira e o esporte

As artes marciais influenciam na vida de muitos atletas, e com o policial militar Jarbas Agrassar não foi diferente. Ele iniciou no esporte muito jovem e hoje é mestre, atuando como instrutor de defesa pessoal da polícia militar e ensinando jovens atletas, além de participar como atleta de diversas competições nacionais e internacionais.

Este ano, Agrassar apareceu em sua décima edição do livro “Grandes Mestres das Artes Marciais”, um dos grandes reconhecimentos de sua atuação como professor de artes marciais.

“É um livro que traz holofote para meu trabalho como professor de arte marcial e conta toda minha história, é algo importante não só para mim, mas para todos os profissionais que estão aqui”, afirmou.

Com os grandes objetivos alcançados como professor e atleta, o maior sonho atualmente de Agrassar é chegar à China, berço do kung fu. “É chegar lá que é meu grande objetivo atualmente, é o berço desta arte marcial, e títulos eu já alcancei todos os que poderia querer”, disse.

artes marciais (Andréia Santana / O Liberal) (Andréia Santana / O Liberal)

Apesar disso, o policial continua participando de competições de kung fu e já tem um desafio ainda este mês, em Recife (PE), no Campeonato Aberto das Artes Marciais e está realizando treinos focados na competição.