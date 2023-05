Escolinha de jiu-jitsu para jovens de baixa-renda promove cerimônia de graduação de faixa

Os alunos de jiu-jitsu da escolinha idealizada pela Igreja Angelim, vão participar, neste sábado (27), a partir das 9h30, de um importante momento no esporte: a graduação de faixas. O projeto ainda tem vagas abertas e busca levar o esporte para crianças de baixa renda, que não tem condições de pagar por aulas em grandes academias.

“Foi o meio que eu busquei para compartilhar e multiplicar o que eu aprendi com pessoas que não tem condições. O objetivo é tirar as crianças do tempo ocioso no celular e jogos eletrônicos, formando e capacitando futuros atletas e professores de jiu-jitsu”, explicou o coordenador do projeto, Josiel Lima.



Os jovens interessados em artes marciais que querem praticar, podem comparecer às aulas que acontecem às terças, quintas e sábados, e procurar pelo coordenador. Tudo é totalmente gratuito para garantir o acesso de quem precisa.

Serviço

Escolinha de Jiu-Jitsu

Local: Igreja Angelim (Av. Rômulo Maiorana, 2043)

Valor: Gratuito

Informações adicionais: aulas às terças e quintas, de 16h às 18h, e sábado, de 9h30 a 12h.