Meligeni ministra clínica no Tênis Clube e lança livro na capital paraense

O tenista Fernando Meligeni, 49 anos, argentino, naturalizado brasileiro, vem a Belém, ministrar uma clínica de tênis e também divulgar o livro de sua autoria "Jogando Junto". Denominada de “Encontro com Meligeni”, a clínica com o renomado tenista começa na sexta-feira (11) e se estende até domingo (13) nas quadras do Tênis Club do Pará, na Rua dos Mundurucus.

Será a segunda vez que “Fininho’, como é conhecido nas quadras, apresenta-se em Belém. No ano de 2014, Meligeni esteve no Grêmio Literário Português.

Em áudio aos paraenses, o tenista mandou o recado. “Estou muito feliz em poder voltar a Belém onde sou bem recebido e tenho grandes amigos. Sou bem tratado, sinto orgulho dessa amizade e tenho certeza de que a nossa clínica será muito legal e incentivadora aos jovens atletas. Será um fim de semana de muito aprendizado”.

O professor Mauro Klautau é um dos grandes nomes do tênis paraense e é o coordenador da clínica. Segundo ele, todas as vagas foram preenchidas para o encontro com Fininho. “Dispusemos 80 vagas e estão lotados. O Meligeni ainda é um nome consagrado no nosso tênis”, conta.

Mauro lembra ainda que Fernando Meligeni foi seu contemporâneo de tempos de atleta juvenil em São Paulo. “Temos uma grande amizade. Ele, além de um bom tenista, é também um exemplo de ser humano, muito cativante”, diz.

No encerramento da clínica haverá o jogo entre Meligeni e Mauro Klautau. A clínica 'Encontro com Meligeni' é direcionada para tenistas amadores de nível intermediário. Segundo Klautau, são seis grupos de 12 participantes em cada quadra em um tempo de 1h15m abordando técnicas e táticas do tênis, mesclando teoria e prática. O grupo da manhã começa às 7h. À tarde, a partir das 15h30.

Meligeni lança livro

Na sua presença em Belém, o tenista lança o livro "Jogando Junto", no qual dá dica para praticantes e interessados na modalidade, uma mais rentáveis do mundo esportivo. A noite de autógrafos do livro será na sexta-feira (11) no salão da concessionária Raviera Motors, na Av. Pedro Alvares Cabral com a D. Pedro, a partir das 19h.

O livro contém 132 capítulos, sendo que Meligeni responde a maior quantidade de perguntas que todo tenista já se fez ou se faz quando está em quadra. A linguagem é simples e objetiva com o livro focado para todos aqueles que adoram praticar o esporte, iniciantes ou ainda que almejam uma carreira profissional.

No ano 2008, o tenista lançou "Aqui Tem!", em parceria com seu amigo e jornalista André Kfouri, contando toda sua carreira e experiências em quadra. Já em 2016 foi a vez do "6/0 Dicas do Fino". Agora é o terceiro livro. "Estou feliz em trazer um pouco do que vivi e aprendi nesses anos todos em forma de livro. Será como uma compilação de informações importantes. Devolvo ao tênis um pouco de tudo que me proporcionou."

Serviço

Clínica Encontro com Meligeni e Lançamento do Livro "Jogando Junto"

Dia: De 11 à 13/12/2020

Horário: 19h às 21h

Local: Salão da Raviera Motors BMW

Endereço: Tv. Dom Pedro I, 353 (esquina com Av. Pedro Álvares Cabral)

Contato: Gabriel Jordy – (91) 98133 0959