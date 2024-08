Medina cai nas quartas para Colapinto em Fiji e dá adeus ao sonho do título mundial no surfe

O brasileiro Gabriel Medina deu adeus ao sonho do tetracampeonato mundial de surfe. Na madrugada desta sexta-feira, ele parou na fase de quartas de final ao ser superado pelo americano Griffin Colapinto em Cloudbreak, nas Ilhas Fiji. Na sétima colocação do ranking da World Surf League (WSL), ele precisava avançar para manter as chances de obter um lugar no Finals (formato que prevê a definição do campeão por meio de uma disputa envolvendo os cinco melhores surfistas da temporada). A etapa decisiva acontece em setembro, na Califórnia

Em função das condições do tempo, a competição foi interrompida e logo depois adiada pela organização do evento após o confronto entre Medina e Colapinto. O vento atrapalhou a formação de tubos e forçou o surfista brasileiro a apostar nas manobras aéreas.

VEJA MAIS

O americano iniciou a bateria com uma nota 4,67 contra um 3,33 de Medina, que voltou a pontuar com 3,00. Após emplacar uma bela manobra e receber um 8,33, Colapinto jogou a pressão para o lado rival. Gabriel acertou um belo aéreo, ganhou um 6,83 e voltou a equilibrar a bateria.

Uma nova manobra que rendeu um 5,50, voltou a deixar o americano em vantagem. Em busca de uma reação, Medina foi prejudicado pela falta de boas ondas. Sem conseguir se recuperar, ele acabou eliminado: 13,00 a 10,16.

Mais dois brasileiros estão na disputa para entrar no Finals. Eliminado nas oitavas de final, Italo Ferreira aparece em quarto no ranking e precisa torcer para não ser ultrapassado pelos rivais na lista da WSL a fim de assegurar uma vaga no Finals. Em sexto lugar, Yago Dora ainda cai na água pela fase de quartas de final. O seu confronto é com o australiano Jack Robinson e os dois compõem a bateria 2.

No feminino, Tatiana Weston-Webb é a representante nacional. A brasileira ocupa a sétima posição no ranking e garantiu um lugar na semifinal da etapa de Fiji ao derrotar a Brisa Hennessy (12,34 a 11,44). Nesta etapa, ela enfrenta a australiana Tyler Wright para ir à decisão.