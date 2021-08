Medalhista de Bronze em Tóquio, Luisa Stefani conquista título de duplas no WTA 1000 de Montreal

A recente parceria entre Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski já rende excelente frutos para a dupla. As duas derrotaram Darija Jurak e Andreja Klepac por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4 conquistaram o WTA 1000 de Montreal, realizado neste domingo.

Esse foi apenas o terceiro torneio disputado por Stefani e Dabrowski e nos três, elas chegaram à final, sendo que a conquista deste domingo foi a primeira obtida pela dupla. Com o resultado, a brasileira aparecerá no 19૦ lugar no ranking mundial como duplista, melhor colocação em sua carreira. Este foi o terceiro título que ela conquistou. Em 2019, a paulista havia sido campeã em Tashkent, no Uzbequsitão, e no ano passado, conquistou o torneio de Lexington. Ambas vitórias foram com a americana Hailey Carter, sua antiga parceira.

A partida também serviu como uma revanche para Stefani e Dabrowski, que havia perdido para Jurak e Klepah, há uma semana, quando perderam na decisão do WTA 500 de San José, na Califórnia.

Na partida de hoje, as campeãs do torneio canadense foram seguras desde o início do confronto. No primeiro set, elas quebraram o saque das adversárias no sétimo game e fecharam a parcial em 6/3. No segundo set, a dupla da brasileira chegou a abrir 3 a 0, teve um saque quebrado, porém conseguiram manter o serviço para finalizar a partida e conquistar o inédito título.