Marina Rodriguez é destaque do UFC após nocaute técnico em americana

Marina Rodriguez foi um dos destaques do UFC realizado neste sábado (23), em Las Vegas. A brasileira derrotou a lutadora americana Michelle Waterson-Gomez com um nocaute técnico no segundo round, garantindo a única vitória do Brasil no evento.

Outros dois brasileiros estiveram em ação no show, e ambos saíram derrotados. Ricardo Carcacinha fez uma luta bem movimentada contra Charles Jourdain, mas acabou caindo em uma armadilha do lutador canadense e foi finalizado com uma guilhotina aos 3min32s do primeiro round.

A brasileira do dia

Rodriguez e Waterson-Gomez se enfrentaram pela primeira vez em 2021 e a brasileira levou a melhor na decisão dos juízes.

A americana começou a luta levando o duelo para o chão logo nos segundos iniciais, mas não conseguiu abrir vantagem no combate. Marina consegui se levantar e conectou uma série de socos, joelhadas e cotoveladas, características doo muay thai, quase conseguindo o nocaute.

Michelle resistiu e o médico chegou a ser convocado para examinar o corte que havia em seu rosto, mas permitiu que o duelo continuasse.

No segundo round, porém, a disputa foi definida. Marina conseguiu derrubar a oponente e caiu montada, engatando uma sequência de socos que só parou quando o árbitro interrompeu para decretar o nocaute técnico.

Luta principal

Na luta principal da noite, Mateusz Gamrot e Rafael Fiziev faziam um duelo bem disputado em pé. Mas, após, disparar um chute em seu adversário, Fiziev sofreu uma lesão no joelho e não conseguiu seguir na luta, com o árbitro interrompendo o duelo e decretando a vitória de Mateusz Gamrot por nocaute técnico com pouco mais de dois minutos do segundo round.