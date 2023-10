Mangueirão recebe a 14ª edição da Corridinha do Círio neste sábado (28)

A Corridinha do Círio agita o Estádio do Mangueirão, na manhã deste sábado (28). O evento teve início às 6h, onde garotos e garotas disputam as premiações das mais diversas categorias, tudo isso na pista de atletismo do Colosso do Bengui. Em 2023, a competição realizada pela TV Liberal bateu recorde de inscritos, com mais de mil atletas entre 5 e 17 anos.

A corrida abrange distâncias que variam de 50 metros a 1 quilômetro e se destaca como um dos eventos esportivos mais esperados, envolvendo as novas gerações. Como gesto de incentivo e reconhecimento, todos os participantes receberam uma medalha de participação, enquanto os três primeiros colocados em cada bateria foram agraciados com troféus.

Corridinha do Círio 2023 Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

Apoio

A Corridinha do Círio deste ano contou com o apoio técnico da BRB Marketing Esportivo - Pará, a cronometragem oficial da Chiptiming, supervisão técnica da Federação Paraense de Atletismo e apoios de Trigolino, Santa Clara, Sesi - Serviço Social da Indústria - Departamento Pará e Seel - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Além disso, a edição recebeu o patrocínio da Rapix, Unimed Belém, Banpará e Uniasselvi.

Matéria em atualização