Mais de 200 atletas são esperados na retomada da Prova Ciclística Coronel Fontoura, neste domingo

A Federação Paraense de Ciclismo anunciou o resgate de um dos eventos mais importantes de ciclismo do Norte do Brasil: a XXIV edição da Prova Ciclística Coronel Fontoura, que vai contar com uma boa premiação e foi incluído novamente ao ranking nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo. A competição será neste domingo (26).

São esperados mais de 200 atletas de vários estados brasileiros. Já confirmaram inscrições corredores do Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.

As provas serão disputadas com três baterias na Alça Viária, com percursos de 126 km, 80 km e 40 km para 16 categorias (Elite, Infanto, Juvenil, Junior, Master A, B, C e D Masculino e feminino).

Premiações para todas as categorias, somadas, chegam ao montante de R$ 18 mil (Reprodução)

O evento começa às 7h do domingo e conta com o apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual do Pará, Prefeitura de Marituba, Polícia do Exército e Detran, que darão suporte e segurança aos competidores durante o percurso na estrada.