Lyoto Machida é ‘sensei’ convidado na terceira temporada do Karate Combat

Lyoto Machida é considerado um dos maiores expoentes do caratê na história do MMA. E, ao lado do canadense Georges St-Pierre, foi escolhido para ser o ‘sensei’ convidado na terceira temporada do ‘Karate Combat’, maior liga profissional da modalidade no planeta. A nova temporada já está no ar no site Karate.com e em um canal de TV dos Estados Unidos toda a quinta-feira.

Ex-campeão meio-pesado (93 kg) do UFC e atualmente no Bellator, Lyoto tem a missão de usar a experiência nos tatames e arenas para comentar, analisar e revelar segredos técnicos da modalidade.

O reality mostra duelos intensos entre os caratecas e conta com sete brasileiros na disputa. A expectativa é que Lyoto Machida lute no final da temporada, mas o adversário ainda não foi definido. Com 43 anos, Lyoto segue na ativa e tem o cartel de 26 vitórias e 11 derrotas.

“Estou feliz com o momento e pela oportunidade de participar de um projeto que valoriza o caratê”, afirmou Lyoto Machida.