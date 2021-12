Lutadores paraenses disputam titulo do Ironman nesta quinta-feira

Para fechar o ano com tudo, o Ironman realiza a 22° edição nesta quinta-feira (23), com direito a disputa de cinturão do meio-médio. O combate será entre os paraenses Eduardo “Camelo”, atual campeão, e Well “Mutante”. O evento ocorre no Mangueirinho, a partir das 21h30.

Eduardo "Camelo" vai para a primeira defesa de cinturão. Ele conquistou o título em julho deste ano, quando derrotou Luis Henrique Quintella por decisão unânime. O lutador tem um cartel de 18 vitórias e sete derrotas.

Já Well "Mutante", de 27 anos, fará sua estreia na organização e já busca o topo da divisão dos meio-médios. O atleta tem 30 vitórias, 15 derrotas e um empate na carreira.

Além da disputa de cinturão e as lutas do evento, a noite terá um momento especial. O campeão, Eduardo Camelo, fará uma luta simbólica com um fã que tem síndrome de down, o lutador Luís Fernando.

Hoje, a partir das 20h, ocorre a pesagem oficial dos lutadores.