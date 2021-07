Lutadora paraense do UFC promete nocaute contra mexicana: 'No primeiro round'

Neste fim de semana, a paraense do Ultimate Fighting Championship (UFC) Amanda Lemos retorna ao octógono. Na noite de sábado (17), no UFC Las Vegas 31, a luta encara a mexicana Montserrat Ruiz, em combate da categoria peso-palha feminina.

A equipe de O Liberal conversou com Amanda, que vem de três vitórias seguidas e tem um cartel de nove vitórias, um empate e apenas uma derrota. À reportagem, a lutadora contou que já definiu a estratégia para o combate contra Montserrat, que tem 10 vitórias e apenas uma derrota.

"A expectativa é das melhores. Estou super treinada para sábado (17) dar mais um show para a galera. Eu gosto da trocação [socos], porém acredito que ela não vai querer trocar comigo. Vai tentar manter a luta no chão, e eu vou tentar terminar mais rápido possível a luta, um nocaute no primeiro round", disparou Amanda.

A última luta de Amanda Lemos até aqui foi no início de março, quando a paraense derrotou a paulista Livinha Souza, no UFC 259. Amanda derrotou a compatriota com um nocaute ainda no primeiro round.