Lutadora da ‘Team Figueiredo’ derruba norte-americana por nocaute no UFC 262

A lutadora carioca Priscila Cachoeira [Pedrita], da equipe “Team Figueiredo”, comandada por Deiveson ‘Daico’ Figueiredo, campeão do UFC, impôs nocaute na norte-americana Gina Mazany, no card preliminar do UFC 262, realizado no sábado (15) em Houston (EUA). A luta foi pela categoria peso-mosca (até 57 kg).

Combate

O embate começou com troca de golpes junto à grade. Mazany conseguiu derrubar Pedrita, caindo na meia-guarda.

A brasileira chegou a se levantar, mas foi derrubada novamente, recebendo golpes no chão. Após alguns minutos, Pedrita levantou-se e conectou dois golpes duros em Mazany, mas foi derrubada novamente, terminando o round no chão.

Nocaute

A americana não mudou a sua estratégia no segundo round, derrubando a brasileira logo no reinício da luta. Pedrita tentou a raspagem, mas deu as costas para Mazany, que quase a dominou.

A brasileira lutava muito, mas levava total desvantagem no chão. Após o árbitro ordenar que a luta voltasse a ser disputada em pé, Pedrita, mesmo cansada, acertou bons golpes na americana, que tentou duas vezes derrubá-la, mas não conseguiu. Mais inteira fisicamente, Pedrita passou a dominar a disputa em pé e distribuiu golpes duros em sequência, forçando o árbitro a interromper o combate e decretar o nocaute técnico de Mazany.

Residência

Natural do Rio de Janeiro, Priscila se mudou para a capital paraense há quatro meses. No cenário nacional é conhecida como Pedrita, porém no mundo da luta atende pelo nome de Zombie Girl [Menina Zumbi]. Na Team Figueiredo tem como treinadores Ian Coelho, Carlos Guimarães "Maizena" e o atleta de MMA José Filho "Cavalo”.