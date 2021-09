Lutador paraense fala sobre o que espera do seu próximo combate no UFC

O lutador paraense Antonio Arroyo entra no octógono neste sábado (18), no UFC Fight Night: Smith vs Spann, contra o norte-americano Joaquin Buckley, atleta que teve o nocaute do ano, em 2020. Em lutas válidas pela categoria do peso-médio, ambos os lutadores vêm de derrota no evento e estão em busca da recuperação.

Natural de Belém, Arroyo tem oito das nove vitórias pela via rápida (nocaute e finalização). Assim como ele, Buckley é um lutador que gosta da luta em pé e tem um alto poder de KO. Com o chute rodado em cima do norte-americano Impa Kasanganay, o adversário do paraense ganhou moral no evento. Por ambos serem strikers, Arroyo acredita que a luta será intensa.

“Eu acho que vai ser uma luta bem animada, bem movimentada. Espero que ele venha para trocar comigo, para a luta em pé. E ai, vai ser um show de luta. Quem sabe a gente consegue sair de lá até com o bônus de luta da noite”, declarou.

Antonio Arroyo tem um cartel de nove vitórias e quatro derrotas, sendo dois tropeços consecutivos nas duas últimas lutas no UFC. Neste sábado (18), o lutador paraense faz o combate de abertura do card principal, que começa às 20h, horário de Brasília.

Evento

UFC Smith x Spann

18 de setembro de 2021, em Las Vegas (EUA)

Card Principal

Peso-meio-pesado: Anthony Smith x Ryan Spann

Peso-meio-pesado: Ion Cutelaba x Devin Clark

Peso-mosca: Ariane Lipski x Mandy Bohm

Peso-leve: Arman Tsarukyan x Christos Giagos

Peso-galo: Nate Maness x Tony Gravely

Peso-médio: Joaquin Buckley x Antonio Arroyo

Card Preliminar (17h, horário de Brasília)

Peso-meio-pesado: Mike Rodriguez x Tafon Nchukwi

Peso-galo: Pannie Kianzad x Raquel Pennington

Peso-leve: Brandon Jenkins x Rong Zhu

Peso-leve: Nikolas Motta x Cameron VanCamp

Peso-galo: Montel Jackson x JP Buys

Peso-mosca: Erin Blanchfield x Sarah Alpar

Peso-meio-médio: Impa Kasanganay x Carlston Harris

Peso-galo: Gustavo Lopez x Heili Alateng

Peso-mosca: Emily Whitmire x Hannah Goldy

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)