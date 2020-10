Lutador morre após sofrer infarto em ringue; vídeo flagrou momento

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o exato momento em que o atleta de luta-livre Luís Angel Salazar, conhecido como 'Príncipe Aéreo', sofreu um infarto durante uma exibição de luta com golpes ensaiados, que ficou muito famoso no Brasil por causa do programa 'Telecatch'.

O fato aconteceu no último sábado nos arredores da Cidade do México. Segundo o 'El País', o lutador mascarado de 26 anos chegou com vida no hospital, onde sofreu nova parada cardíaca e não resistiu.

Durante o vídeo é possível ver que um outro oponente não percebe a gravidade da situação e aplica uma voadora no oponente de Luís Angel, que estava de costas e tentando entender o que acontecia com o lutador.