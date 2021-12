Lutador é lançado para fora do octógono após joelhada voadora em evento no Pará

O lutador Diogo “Galo” Lopes foi arremessado para fora do octógono após receber uma joelhada voadora do adversário Romero Reis, no Home Fight Championship 3, em Santa Luzia, nordeste do Pará. Apesar da queda no concreto e da pancada, Galo não teve lesões graves e passa bem.

Romero acertou o golpe no terceiro round. Com a força da pancada, Galo caiu para trás, onde a entrada do cage estava, e a porta acabou abrindo. No vídeo é possível ver que o lutador caído no chão.

De acordo com o site ‘Combate’, a assessoria do evento disse que a porta estava trancada, mas que, com a força do impacto, o cadeado quebrou. A organização também ressaltou que Galo recebeu atendimento médico no local, depois foi para o hospital e está bem.

Antes de ir para o hospital, o lutador voltou para o octógono para o anúncio do resultado da luta, que terminou com 'no contest' (sem resultado) por causa do incidente.