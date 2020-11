Lutador de jiu-jitsu morre engasgado com pedaço de carne durante almoço em família

O lutador baiano de jiu-jitsu Aldo Kemps Oliveira, de 41 anos, morreu durante um almoço com a filha de nove anos, após se engasgar com um pedaço de carne, em Feira de Santana (BA). O sepultamento do atleta foi realizado na tarde de terça-feira (3). O atleta ainda chegou a ser socorrido pelo Samu e levado para um hospital local, mas não resistiu. Segundo o atestado de óbito do atleta, a causa da morte foi asfixia causada pelo alimento.

Multicampeão de jiu-jitsu, Kemps conquistou diversos título estaduais da modalidade. Faixa marrom, o lutador treinava na Academia Gracie Barra Feira de Santana.