Liga Norte de Futsal atiça rivalidade entre equipes nortistas

De 1 a 5 de dezembro, Santarém, cidade do oeste paraense, será sede da XV Liga Norte de Futsal, torneio mais importante da região nortista cujo campeão vai para disputa do Campeonato Brasileiro.

A Esmac, com cinco títulos, sendo quatro consecutivos, na história da Liga Norte de Futsal, aparece entre os favoritos na competição.

Apesar da supremacia, no entanto, a equipe de Ananindeua não ganha título desde 2011. Neste período viu os concorrentes levantarem o troféu de campeão.

A equipe está preparada para conquistar seu sexto título, como afirma o técnico Elcio Souza. “Estamos numa sequência de trabalho para realizarmos boa campanha na liga, Vamos brigar pelo título”, fala.

A viagem para Santarém está marcada para segunda-feira (30) por via aérea. Seguem 13 jogadores, além de três membros da comissão técnica. A diretoria da instituição, à frente o professora Amintas Neto, está custeando todas despesas de viagem.

Estadia e traslado na cidade santarena é por conta do sediante, o Juventude, o segundo representante na liga.

Participantes

A edição de 2020 conta com cinco equipes: duas do Pará [Esmac e Juventude]. Uma do Amazonas [Amazonas FC]. Uma do Amapá [Oratório FC]. Uma de Rondônia [E.C. Vivaz].

O Vivaz é o atual campeão da liga. Conquistou o troféu de 2019 em Ananindeua- PA, ganhando do Clube do Remo e da Associação Shouse, respectivamente.

Os jogos serão realizados no ginásio poliesportivo de Santarém, totalmente reformulado pelo governo estadual.

Pelo regulamento todos jogam ente si e o time com maior número de pontos será o campeão de 2020.

Veja a tabela e jogos:

1ª Rodada: 1/12

19h - A.A. Esmac Ananindeua x Amazonas FC

20h30 - E.C. Juventude x Oratório R.C

2ª Rodada; 2/12

19h - E.C. Vivaz x Amazonas FC

20h30- Oratório R.C x A.A. Esmac Ananindeua

3ª Rodada: 3/12

19h - E.C. Vivaz x Oratório R.C.

20h30- E.C. Juventude x A.A. Esmac Ananindeua

4ª Rodada: 4/12

19h – Amazonas F.C x Oratório R.C

20h30 E.C. Juventude x E.C. Vivaz

5ª Rodada: 5/12

19h A.A. Esmac Ananindeua x E.C. Vivaz

20h30 E.C. Juventude x Amazonas F.C