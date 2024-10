Knicks x Wizards: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (09/10) pela NBA

New York Knicks x Washington Wizards jogam nesta quarta-feira (09/10) a pré-temporada da NBA. O jogo começa às 20h30 no Madison Square Garden, em New York. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Knicks x Wizards ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela NBA League Pass, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na pré-temporada, Knicks já somam uma vitória de 111 a 109 sobre Hornets. Já Wizards perdeu para Raptors por 125 a 98.

VEJA MAIS

FICHA TÉCNICA

New York Knicks x Washington Wizards

NBA

Local: Madison Square Garden, em New York

Data/Horário: 09 de outubro de 2024, 20h30