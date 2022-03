Knicks x Hawks: veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (22/03) pela NBA

Super confronto entre New York Knicks x Atlanta Hawks às 20h30 (horário de Brasília) nesta terça-feira (22/03), pela rodada regular da NBA. A partida acontecerá no Madison Square Garden, em Nova York. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS:

Onde assistir New York Knicks x Atlanta Hawks ao vivo?

A partida New York Knicks x Atlanta Hawks pode ser assistida ao vivo no canal NBA League Pass, às 20h30 (horário de Brasília).

Como New York Knicks x Atlanta Hawks​​​ chegam para o jogo?

Os Knicks ocupam o 12º lugar na Conferência Leste, com 30 vitórias e 41 derrotas, por outro lado, os Hawks estão na décima posição e chega para o confronto com 35 vitórias e 36 derrotas. As equipes já se enfrentaram três vezes na atual temporada e o time de Nova York venceu em todas.

Ficha técnica - New York Knicks x Atlanta Hawks

National Basketball Association

Local: Madison Square Garden, em Nova York

Data/Horário: 22 de março de 2022, às 20h30 (horário de Brasília)

(Estagiário Dinei Souza, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)