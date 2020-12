Juventude vence Esmac e segue 100% na Copa Norte de Futsal

No duelo entre os times paraenses na terceira rodada da XV Copa Norte de Futsal, realizada nesta quinta-feira (3), o Esporte Clube Juventude, de Santarém, venceu a equipe de Associação Atlética Esmac, de Ananaindeua, pelo placar de 4 a 2.

Foi um grande confronto no Ginásio Poliesportivo de Santarém, local que vem acontecendo a competição.

O Juventude fez 1 a 0 no primeiro tempo com o fixo Jonathan. No segundo, Jonathan ampliou para os santarenos.

Já no desespero o técnico Elcio Souza fez goleiro-linha e levou mais gols dos santarenos, marcados por Anderson Belém e Lucão.

A Esmac descontou com Claydir, gol contra, e Gigante. Este gol demorou ser validado pela arbitragem.

O Juventude assumiu a liderança com seis pontos. A Esmac é vice também com 6.

Nesta sexta-feira (4) o time de Ananindeua folga na tabela. O Juventude joga contra o Vivaz de Roraima que no jogo preliminar foi derrotado pelo Oratório AP por 3 a 2. Começa, às 20h30.

No primeiro jogo da noite, duelam Amazonas FC e Oratório-AP, a partir das 19h.