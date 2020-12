Judocas recebem graduação de faixa preta pela Federação Paraense de Judô

Oito judocas foram graduados faixa preta pela Federação Paraense de Judô [Fpaju]. A solenidade ocorreu na sede do Pará Clube. Os judocas foram aprovados por proficiência no ano de 2020, conforme para avaliação prevista no Regulamento Nacional de Outorga de Graus/CBJ.

A cerimônia reservada aos homenageados, convidado e representantes dos clubes dos promovidos, seguindo os cuidados de prevenção da pandemia Covid-19. Os novos faixas pretas receberam das mãos do presidente da federação, Alcindo Campos, do presidente da Comissão Estadual de Graus, Adaelson Santos e dos membros Paulo Nascimento e Mauro Ribeiro, os certificados da Fpaju.

Os novos faixa preta são:

Rosângela Maria Soares Ribeiro Saraiva - 3º Dan- Instituto Federal do Pará

Milton Rafael Ribeiro de Miranda- 2º Dan- Instituto Federal do Pará

Roberto Borges Ferreira - 2º Dan– Adesef

D´ara Soares de Sousa - 1º Dan- Academia Pinho

Evaldo Carvalho Furtado Junior - 1º Dan - Associação Veleiro de Judô´

Bruno Felipe Silva da Costa - 1º Dan- Clube do Remo

Sanderson Roberto Neri de Araujo - 1º Dan- Associação Veleiro de Judô

Vinicius Andrade Leão - 1º DAN - Clube do Remo

“Esse ano foi difícil a todos nós, principalmente aos candidatos do exame de faixa preta, que encontraram muitas provações, para prosseguir. Foi necessário seguir os protocolos de segurança do covid-19 para da realização dos eventos. Todos estão de parabéns”, disse Alcindo Campos.