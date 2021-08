Judoca paraense estreia nesta quinta-feira nos Jogos Paralímpicos de Tóquio

O judoca paraense Thiego Marques, natural de Parauapebas, vai estrear nos Jogos Paralímpicos de Tóquio nesta quinta-feira (26), às 22h. Thiego é o paratleta mais jovem da delegação brasileira, com 22 anos, e vai competir na categoria até 60 kg B3 (baixa visão), no Nippon Budokan, palco histórico do judô.

A estreia de Thiego, 11° no ranking mundial, é contra o japonês Takaai Hirai, 19°. Caso vença, o paraense enfrenta o romeno Alexandru Bologa, nas quartas de final. Caso alcace a decisão, a final ocorre às 6h de sexta-feira (27).

Thiego Marques nasceu com albinismo, uma mutação genética que impede a produção de melanina, responsável pela cor da pele e dos cabelos, e acabou perdendo a visão. O judoca no esporte com 12 anos e hoje vai para a sua primeira Paralimpíada. Foi medalhista de bronze no Parapan de Lima (2019).