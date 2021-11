Jovens atletas paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Karatê

O Campeonato Brasileiro de Karatê, nas categorias cadetes e júnior, contou com a participação da delegação paraense, que trouxe três medalhas: uma de ouro e duas de bronze. A competição reuniu mais de 500 atletas de todos os estados e foi disputada em Caucaia, no Ceará.

Resultados

Os jovens paraenses alcançaram os seguintes resultados: Ademiltom Costa foi ouro no Kumitê (luta) e Nicolas Lobo foi bronze na mesma modalidade e também no Kata (apresentação). Já Péricles Nogueira ficou em quarto lugar no Kata. A delegação contou com a presença do presidente Markus Dias, que também atuou como árbitro.

"Considerando o período de praticamente dois anos sem competições e levando em consideração que levamos apenas três atletas, os resultados obtido, em uma instituição que seleciona atletas para os jogos panamericanos e jogos olímpicos, foi excelente.Gostaria de ressaltar o mérito dos técnicos desses garotos que souberam manter o nível dos atletas nesse patamar", declarou Markus.

Em dezembro, será a vez da categoria até 13 anos competir, também no Ceará.